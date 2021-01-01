التعاون الإسلامي: اجتماع وزاري طارئ لبحث اعتداءات الاحتلال

جدة /سما/

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، عن عقد اجتماع وزاري طارئ للجنة التنفيذية مفتوح العضوية الأحد المقبل على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الأمانة في بيان صحفي نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إن الاجتماع سيعقد افتراضيا وعن بعد وذلك في ظل ظروف جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشريف وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.