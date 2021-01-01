اطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على شمال فلسطين المحتلة

القدس المحتلة/سما/

أكد جيش الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل وسط استمرار الأخيرة في حملة القصف المكثفة ضد قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر "تويتر"، بأنه "تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل"، مضيفا أنه "لم يتم تفعيل الانذار وفقا للسياسة المتبعة".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأوضح أن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الشمالية لإسرائيل.

وأفاد المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "فصيل فلسطيني أطلق الصواريخ من لبنان ولكن حدث كهذا لا يتم بدون موافقة حزب الله"

وقالت مصادر بقوات اليونيفيل: نرجح أن تكون الصواريخ التي أطلقت على شمال "إسرائيل" من طراز غراد