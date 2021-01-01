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الدفاع المدني يُنفذ 245 مهمة لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي

الخميس 13 مايو 2021 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يُنفذ 245 مهمة لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي



غزة / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 245 مهمة مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الاثنين الماضي حتى مساء اليوم الخميس.

وأفادت مديرية الدفاع المدني أن طواقمها انتشلت تسع جثامين لمواطنين إث استهدافات إسرائيلية مختلفة، وقدمت الاسعافات ل 32 مواطنا اصيبوا جراء ذلك، ونقلتهم للمستشفيات.

كما تعاملت طواقم الإنقاذ مع 62 حادثة استهداف منازل للمواطنين، و78 مهمة لاستهدف أراضي زراعية، و32 مهمة لاستهداف منشآت صناعية وبنوك ومواقع للمقاومة، كما أخمدت طواقم الإطفاء 25 حريقاً معظمها بسبب العدوان.

وقد أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم أن كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بالوزارة تقوم بواجبها على أكمل وجه، بهدف تأمين الجبهة الداخلية، وتقديم العون والإسناد للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي.

وقال البزم في تصريحات تلفزيونية إن حالة الاستنفار أُعلنت في جميع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الإثنين الماضي، وبدأنا العمل وفق خطة الطوارئ.

وأِشار إلى أن جهاز الشرطة بكافة إداراته، وجهاز الدفاع المدني، ومديرية الخدمات الطبية العسكرية، يقومون بواجبهم على أكمل وجه، في دعم وإسناد أبناء شعبنا.

#الدفاع المدني #العدوان الإسرائيلي #اسرائيل #القصف الإسرائيلي

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