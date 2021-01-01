6 شهداء في مجزرة "اسرائيلية" بحق عائلة فلسطينية شمال غزة

غزة / سما /

انتشلت الطواقم الطبية، مساء اليوم الخميس، 6 شهداء من عائلة الطناني من تحت أنقاض منزل قصف في الشيخ زايد يوم أمس.

ووفق المصادر الصحفية، فإن الشهداء هم: رأفت محمد إسماعيل الطناني 39 عاما، والشهيدة راوية فتحي حسن الطناني 37 عامًا، والشهيد إسماعيل رأفت محمد الطناني 7 أعوام، والشهيد أدهم رأفت محمد الطناني 6 أعوام، والشهيد أمير رأفت محمد الطناني 5 أعوام، والشهيد محمد رأفت محمد الطناني 4 أعوام.

واستشهد 87 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا و8 سيدات، وأصيب 530 بجروح جراء غارات "إسرائيلية" وحشية متواصلة على غزة منذ بدء العدوان الإثنين الماضي.