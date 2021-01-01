البزم: أجهزة "الداخلية" تقوم بواجبها في ظل العدوان والجبهة الداخلية متينة

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بالوزارة تقوم بواجبها على أكمل وجه، بهدف تأمين الجبهة الداخلية، وتقديم العون والإسناد للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن حالة الاستنفار أُعلنت في جميع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الإثنين الماضي، وبدأنا العمل وفق خطة الطوارئ.

وأوضح أن وزارة الداخلية والأمن الوطني أعددت سيناريوهات مختلفة مسبقاً للتعامل مع هذا الواقع، من وحي التجارب السابقة، وأن خطة الطوارئ تسير بدرجات متفاوتة، ونعمل وفق التطورات الميدانية على الأرض.

وأِشار إلى أن جهاز الشرطة بكافة إداراته، وجهاز الدفاع المدني، ومديرية الخدمات الطبية العسكرية، يقومون بواجبهم على أكمل وجه، في دعم وإسناد أبناء شعبنا.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت التدابير اللازمة لتأمين وحماية النزلاء بمراكز التأهيل والإصلاح في ظل العدوان، ولدينا تنسيق وتواصل مع مؤسسات دولية بهذا الصدد.

وشدد على أن جهاز الأمن الداخلي يواصل القيام بواجبه في حماية الجبهة الداخلية، ومتابعة أي تحركات لمشبوهين قد يستخدمهم الاحتلال في ظل هذه الظروف.

وقال البزم إن الاحتلال عَمِد لاستهداف المقار الشرطية والأمنية، واستهدف بشكل رئيسي جهاز الأمن الداخلي، وهذه رسالة على الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز في محاربة العملاء، والعمل على تجفيف المعلومات الاستخبارية التي يسعى الاحتلال للحصول عليها.

ونبه إلى أنه رغم محاولات الاحتلال لإعاقة عمل جهاز الأمن الداخلي بقصف مقراته، إلا أن ضباطه وجنوده يواصلون عملهم في الميدان للمحافظة على حالة الأمن والاستقرار، وحماية ظهر المقاومة.

وبيّن البزم في سياق حديثه أن الاحتلال يسعى من وراء استهداف مقرات الأجهزة الأمنية والشرطية لتشتيت عملها؛ كي يبث الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي اعتاد على ارتكاب جرائم الحرب ومخالفة كل القوانين والأعراف، ولم يستثنِ حجراً ولا شجراً ولا بشراً، ولا مؤسسة مدنية ولا منشأة خاصة أو عامة.

وطمئن البزم أبناء شعبنا على متانة الجبهة الداخلية، وأن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع هذا الواقع الميداني؛ من أجل المحافظة على حالة الأمن والاستقرار الداخلي.

ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية المواطنين للتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ عبر الاتصال بالأرقام المجانية: 109 للعمليات المركزية، 102 للدفاع المدني، و100 للشرطة.