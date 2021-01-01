التعليم بغزة: الاحتلال الاسرائيلي يقصف 3 مدارس بشكل مباشر

غزة / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي قصف 3 مدارس جديدة بشكل مباشر خلال عدوانه المستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه سُجّل خلال الساعات القليلة الماضية استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية ل3 مدارس بشكل مباشر وهي: "مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين بمديرية الوسطى، ومدرسة معاذ بن جبل الأساسية بمديرية شرق غزة، ومدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات بمديرية غرب غزة، حيث أدى القصف لدمار كبير في المباني والغرف الصفية والساحات والفصول والمرافق والأدوات التعليمية، وتضاف هذه المدارس الثلاث إلى 7 مدارس كانت قد قصفت منذ بدء العدوان يوم الاثنين الماضي.

وأكدت الوزارة أن قطاع غزة يُعاني في الأساس من قلة المدارس بسبب الحصار الصهيوني على غزة ومنع إدخال مواد البناء، وأن استهداف المدارس القائمة هو خطة وسياسة إسرائيلية ممنهجة للقضاء على التعليم وتدمير بنيته التحتية، لافتة إلى أن قصف المدارس انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحق في التعليم الذي ينادي بها العالم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المهتمة بالتعليم مثل الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف ومجموعة التعليم الدولية وسلة التمويل الأوروبي المشترك JFA إلى إدانة واستنكار العدوان الصهيوني بحق المدارس والمنشآت التعليمية والعمل الفوري على وقفه.

كما طالبت المجتمع الدولي وجميع مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المهتمة بالتعليم بالضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة والعمل على إعادة إعمار المدارس التي دُمرت واستكمال بناء المدارس المتوقفة بسبب الحصار وتزويد ودعم القطاع التعليمي بغزة بما يلزمه من أدوات لصالح العملية التعليمية.