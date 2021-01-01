  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يسير أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة لفلسطين

الخميس 13 مايو 2021 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يسير أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة لفلسطين



عمان /سما/

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وبتوجيهات من العاهل الأردني، اليوم الخميس، أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة لفلسطين.

وتبرعت شركة أدوية الحكمة بأدوية متنوعة لاستخدامات العمليات الجراحية والتخدير، فضلا عن المضادات الحيوية، بقيمة مليون و600 ألف دولار.

وفتحت الهيئة باب استقبال التبرعات من مختلف القطاعات والأفراد من خلال حسابها في البنك الإسلامي الأردني رقم 25061 أو بنك الاتحاد رقم حساب JO05 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 07.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية بإرسال مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، باشرت الهيئة وعلى الفور، بتجهيز القافلة لإيصالها وبأسرع وقت ممكن ضمن جسر بري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

#الاردن #مساعدات #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تُوسّع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" و القسام توجه رسالة للإحتلال

لأول مرة صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا ..دمار مباني في تل أبيب (شاهد)

بالصور: القسام يزف القائد باسم عيسى قائد لواء غزة

المتحدث باسم جيش الإحتلال : نستعد لعملية برية في قطاع غزة

سرايا القدس تبث مشاهد لرشقات صاروخية كبيرة صوب المدن المحتلة في تاسعة البهاء

بالفيديو: لحظة اطلاق صواريخ المقاومة على المدن المحتلة

برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

الأخبار الرئيسية

قسام

بالفيديو: القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ "عياش 250"

صواريخ

في أعقاب استهداف مطار رامون: مدى صواريخ المقاومة "يشكل مفاجأة للجيش الإسرائيلي"

87 شهيداً و530 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القسام

القسام توجه رسالة مختصرة للاحتلال الاسرائيلي بالعربية والعبرية ..صورة

8

3 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية