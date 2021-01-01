الأردن يسير أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة لفلسطين

عمان /سما/

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وبتوجيهات من العاهل الأردني، اليوم الخميس، أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة لفلسطين.

وتبرعت شركة أدوية الحكمة بأدوية متنوعة لاستخدامات العمليات الجراحية والتخدير، فضلا عن المضادات الحيوية، بقيمة مليون و600 ألف دولار.

وفتحت الهيئة باب استقبال التبرعات من مختلف القطاعات والأفراد من خلال حسابها في البنك الإسلامي الأردني رقم 25061 أو بنك الاتحاد رقم حساب JO05 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 07.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية بإرسال مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، باشرت الهيئة وعلى الفور، بتجهيز القافلة لإيصالها وبأسرع وقت ممكن ضمن جسر بري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.