"المقاومة الوطنية" تعلن عن حصادها العسكري في اليوم الثالث من العدوان

غزة / سما /

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن حصادها العسكري لمعركة «سيف القدس» في يومها الثالث على التوالي، والتي تخوضها جبناً إلى جنب مع الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة بكل قوة، رداً على عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا وقدسنا.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا منذ فجر أمس الأربعاء الموافق 12/5/2021 وحتى الآن، من قصف مدن ومستوطنات الاحتلال ومواقعه العسكرية التالية ( اسدود، عسقلان، نتيفوت، سديروت، نتيف عتسراه، كفار عزة، نير إسحاق، وموقعي إسناد صوفا وكرم أبو سالم العسكريين) بالرشقات الصاروخية المتنوعة وقذائف الهاون.

كما نجح مقاتلوها من التسلل إلى بوابة موقع كيسوفيم العسكري والاشتباك مع جنود الاحتلال المتواجدين في محيط قلبة الارسال، مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف (R.B.G)، بدعم واسناد من وحدات المدفعية التي دكت الموقع بقذائف الهاون، حيث أصيب أحد المقاتلين بجراح متوسطة عندما استهدفت طائرات الاحتلال المقاتلين خلال انسحابهم من المكان.

كما تمكنت مجموعة من مقاتليها من التسلل إلى تخوم قاعدة زيكيم العسكرية غربي بيت لاهيا شمال القطاع واستهدافها بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، فيما نجت المجموعة المقاتلة بعد استهدافها من قبل طائرات الاحتلال أثناءانسحابها.

وأكدت الكتائب بأن العدو سيدفع ثمن عدوانه المستمر على شعبنا، مشددة على أن الساعات القادمة ستحمل المزيد من الضربات والمباغتات التي ستفاجئ الاحتلال، وستستمر في ضربه، في إطار تصديها للعدوان الهمجي والدفاع عن أبناء شعبنا وأرضنا وقدسنا.