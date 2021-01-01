المقاومة تهاجم مستوطنات الغلاف بمسيرة مفخخة

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر عبرية، إن طائرة مسيرة صغيرة مفخخة، تمكنت من اخراق "الأجواء الإسرائيلية"، عصر الخميس، والوصول إلى إحدى المستوطنات في "غلاف غزة".

وأضافت بأن خبراء متفجرات تمكنوا من ابطال مفعول الطائرة المفخخة التي عثر عليها في إحدى مستوطنات "شاعر هنيغف"، دون أن يتسبب ذلك بإصابات.

وقالت مصادر عبرية إن الجيش طلب من سكان المستوطنة البقاء في منازلهم خشية من هجمات مماثلة.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من إسقاط مسيرتين مفخختين تم إرسالهما من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن المسيرتين كانتا ستستهدفان محطة للغاز وتجمعا للجنود.