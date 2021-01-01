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إغلاق اللد.. نتنياهو لجنوده أعيدوا الهدوء ولا تخافوا من لجان التحقيق

الخميس 13 مايو 2021 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق اللد.. نتنياهو لجنوده أعيدوا الهدوء ولا تخافوا من لجان التحقيق



القدس المحتلة / سما /

قررت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إغلاق مدينة اللد ومنع الدخول إليها اعتبارا من الساعة 5 من مساء اليوم، على أن يدخل منع التجول حيز التنفيذ في المدينة اعتبارا من الساعة السادسة مساء ويستمر حتى الرابعة فجرا.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييما للوضع في مقر "حرس الحدود" في اللد، مع وزير الأمن الداخلي ورئيس مجلس الأمن القومي، ومفوض عام الشرطة، ورئيس الشاباك ومسؤولين كبار آخرين.

وقال نتنياهو: إن هناك عناصر قومية هنا تخرق القانون وفي مواجهة مثل هذا التهديد، من الممكن استخدام الاعتقالات الإدارية، وتعبئة قوات الاحتياط الجارية حاليا، واستخدام الجيش.

وأضاف نتنياهو: "لا أستطيع أن أقول إننا لا نواجه تصعيدا. المعلومات الاستخباراتية التي لدينا تقول إنه من المحتمل جدا أن يزداد العنف في الأيام المقبلة".

نتنياهو خاطب جنود "حرس الحدود في اللد، قائلا: "نحتاج لإعادة الهدوء، نسمع أنكم قد تخافون من التحقيقات، نمنحكم كل الأدوات، ونعطيكم دعمنا الكامل، فلا تخافوا من لجان التحقيق".

#الشرطة الاسرائيلية #الشاباك #بنيامين نتنياهو #البلدات العربية #الداخل المحتل

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