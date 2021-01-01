  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

87 شهيداً و530 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخميس 13 مايو 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
87 شهيداً و530 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الخميس، استشهاد 87 مواطناً، خلال أربعة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومن بين الشهداء، 18 طفلاً وثماني سيدات، فيما أصيب 530 آخرين بجراح مختلفة.

واستشهد مساء اليوم الخميس، أربعة مواطنين، إثر استهداف الاحتلال لمنزلهم في مخيم البريج، وسط القطاع.

وبدأ جيش الاحتلال الاثنين الماضي، عدواناً كبيراً حيث شنت طائراته مئات الغارات استهدفت مقار حكومية ومنازل وأبراج وأراضٍ زراعية ومواقع للمقاومة، فيما ردت الأخيرة بإطلاق آلاف الصواريخ صوت مدن جنوب ووسط وشمال إسرائيل.
 

#غزة #وزارة الصحة #شهداء #العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تُوسّع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" و القسام توجه رسالة للإحتلال

لأول مرة صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا ..دمار مباني في تل أبيب (شاهد)

المتحدث باسم جيش الإحتلال : نستعد لعملية برية في قطاع غزة

بالصور: القسام يزف القائد باسم عيسى قائد لواء غزة

سرايا القدس تبث مشاهد لرشقات صاروخية كبيرة صوب المدن المحتلة في تاسعة البهاء

بالفيديو: لحظة اطلاق صواريخ المقاومة على المدن المحتلة

برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

الأخبار الرئيسية

القسام

القسام توجه رسالة مختصرة للاحتلال الاسرائيلي بالعربية والعبرية ..صورة

8

3 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

فيديو: سلاح جديد.. القسام تُعلن عن استهداف منصات الغاز وحشودات عسكرية بطائرات مُسيرة

احصائية: 500 غارة على غزة تدمر 500 وحدة سكنية و58 مؤسسة أمنية وحكومية

4 إصابات بقصف على تل أبيب وسقوط صاروخ في إيلات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية