87 شهيداً و530 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الخميس، استشهاد 87 مواطناً، خلال أربعة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومن بين الشهداء، 18 طفلاً وثماني سيدات، فيما أصيب 530 آخرين بجراح مختلفة.



واستشهد مساء اليوم الخميس، أربعة مواطنين، إثر استهداف الاحتلال لمنزلهم في مخيم البريج، وسط القطاع.

وبدأ جيش الاحتلال الاثنين الماضي، عدواناً كبيراً حيث شنت طائراته مئات الغارات استهدفت مقار حكومية ومنازل وأبراج وأراضٍ زراعية ومواقع للمقاومة، فيما ردت الأخيرة بإطلاق آلاف الصواريخ صوت مدن جنوب ووسط وشمال إسرائيل.

