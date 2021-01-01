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نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لقمع المتظاهرين في أراضي العام 48

الخميس 13 مايو 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لقمع المتظاهرين في أراضي العام 48



القدس المحتلة / سما /

منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "المفتش العام للشرطة"، الصلاحيات بإدخال جنود الاحتلال إلى المدن لقمع المتظاهرين الفلسطينيين.

وفرضت السلطات الإسرائيلية الإغلاق على مدينة اللد، ومنعت الدخول إلى المدينة بدءا من الساعة الخامسة بعد عصر اليوم الخميس، على أن يدخل القرار بفرض حظر للتجول، إلى حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة مساء.

وأعطى نتنياهو الضوء الأخضر لقوات "حرس الحدود" بتنفيذ اعتقالات إدارية في مدينة اللد، وتصعيد  قمعها للمتظاهرين الفلسطينيين فيها وفي المدن المختلطة.

وفي وقت سابق، وقع "وزير الأمن" بيني غانتس، على أمر تجنيد 10 سرايا احتياط من قوات "حرس الحدود"، بزعم "دعم عمل الشرطة على استعادة السيطرة وفرض النظام".

#نتنياهو #مظاهرات #الداخل المحتل

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