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نتنياهو: سنتجاوز الـ 1000 هدف وسيستغرق الأمر بعض الوقت

الخميس 13 مايو 2021 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنتجاوز الـ 1000 هدف وسيستغرق الأمر بعض الوقت



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن "العمليات الدفاعية" التي تنجزها بطاريات القبة الحديدية "تمنحنا مجالاً للهجوم"، وفق زعمه.

وأضاف أثناء تفقده بطارية قبة حديدية ولقاء الجنود الذين يشغلونها، بأن الجيش هاجم بالفعل مئات الأهداف، و"سنتجاوز الـ 1000 هدف بعد قليل، ونحن نواصل ضرب حماس"، وفق ادعائه.

وقال رئيس حكومة الاحتلال: "لا يمكن بلوغ نسبة 100% من النجاح لكنهم يبلغون نسبة قريبة جدًا من هذه النسبة، الأمر الذي نثمنه جميعًا مرتين: مرة واحدة في الدفاع ومرة واحدة في الهجوم".

وأضاف نتنياهو: سيستغرق الأمر بعض الوقت لكن ومن خلال الحزم الشديد، في الدفاع وفي الهجوم، سنحقق غايتنا وهي استعادة الهدوء لدولة إسرائيل". 
 

#بنيامين نتنياهو #اسرائيل #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة #التصعيد الإسرائيلي

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