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كم بلغت الخسائر الأولية لقطاعي الإنتاج النباتي والحيواني؟!

الخميس 13 مايو 2021 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم بلغت الخسائر الأولية لقطاعي الإنتاج النباتي والحيواني؟!



غزة / سما /

أكدت وزارة الزراعة اليوم الخميس، على أن طواقمها الفنية والإدارية في مديريات الزراعة الخمسة في قطاع غزة، تقوم بإحصاءات أولية للأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعة من جراء العدوان المستمر على القطاع منذ أربعة أيام.

وقدرت الوزارة في بيان مقتضب وزعته الخميس الخسائر الأولية (المباشرة) في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني بما يزيد عن مليوني دولار.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى عدم التبني أو التعاطي مع الروايات الإسرائيلية التي تزعم قصف أراضي زراعية فارغة، حيث أن مئات الدونمات الزراعية وعشرات المنشآت الزراعية تضررت بشكل مباشر بفعل هذا القصف المتواصل.

وتوقعت الوزارة أن تفوق الخسائر المباشرة وغير مباشرة أضعاف هذا الرقم إذا استمر العدوان، وذلك بسبب عدم قدرة المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لسقايتها ورعايتها، علماً أن الاحتلال يتعمد استهداف المزارعين داخل أراضيهم.

#غزة #وزارة الزراعة #خسائر اقتصادية #العدوان الإسرائيلي

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