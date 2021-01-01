3 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

غزة / سما /

استشهد ثلاثة مواطنين، عصر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان القصف استهدف منزلا لعائلة عيسى في مخيم البريج دون سابق انذار ما ادى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما نفذت الطائرات الاسرائيلية غارات عنيفة على غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط منتجع الماريوت شمال غرب قطاع غزة دون الاعلان عن وقوع اصابات.

وحسب وزارة الصحة وقبل ارتقاء شهداء البريج فإن عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان بلغ 83 شهيدا بينهم 17 طفلا وست نساء فيما زاد عدد الجرحى عن 487 جريح.