احصائية: 500 غارة على غزة تدمر 500 وحدة سكنية و58 مؤسسة أمنية وحكومية

غزة / سما /

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته وبوارجه الحربية قرابة ٥٠٠ غارة واعتداء حتى الآن طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت الليلة الماضية بالقصف على المقار الحكومية والأبراج والبيوت السكنية ومقرات إعلامية وبنى تحتية ومنشآت اقتصادية.

وقال تصريح صادر عن المكتب الاعلامي الحكومي ان غارات الليلة الماضية بلغ ١٦٨ غارة منها: ١٢٦ جوية ٢٣ بوارج ١٩ مدفعية.

وأشار الى ان هذا العدوان أسفر عن ارتقاء ٨٣ شهيدا منهم: ١٧ طفلا و٧ نساء، فيما وصل عدد الجرحى إلى ٤٨٧ جريحا جلهم من النساء والأطفال.

و خلّف العدوان خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع منها قصف أبراج ومنازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من ٥٠٠ وحدة ما بين الهدم الكلي والجزئي، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ٢١٠٠ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل.

وأشار المكتب الاعلامي الى ان الاحتلال قصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي عدد ١٤، وأضرار كلية لحقت ب ٢٣ مقر إعلامي، فضلا عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى كما قصف ٥٨ مقر حكومي تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، أبرزها مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة، وكلية الرباط.

وأكمل :" تضرر ٢٣ مدرسة بشكل بليغ وجزئي وعدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية جراء القصف الشديد في محيطها وجرى قصف مزارع حيوانية وأراضي زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت مليون ومائة ألف دولار وقصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت ٣ مليون دولار.

ويستمر إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.