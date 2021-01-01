  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

توافق مصري روسي على ضرورة توقف إسرائيل عن مهاجمة غزة

الخميس 13 مايو 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
توافق مصري روسي على ضرورة توقف إسرائيل عن مهاجمة غزة



القاهرة /سما/

أعلنت الخارجية المصرية، الخميس، عن توافق مصري روسي على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا، صباح الخميس، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

وأضافت أنهما اتفقا على "ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة، لكي يتوقف نزيف الدم الذي بدأ خلال الأيام الماضية، في أعقاب تطورات الوضع في القدس والمسجد الأقصى الشريف".

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ نحو شهر، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لإسرائيليين.

ودعا شكري ولافروف إلى "وقف إطلاق النار الكامل، حفاظا على الأرواح وإفساحا للمجال للجهود السياسية".

وشددا على أن "ما يجري يُثبت ويؤكد أن التحرك السياسي هو أمر لا غنى ولا بديل عنه، وأنه من المهم فورا توقف المواجهة العسكرية".

وأكدا على "وجوب أن يتحرك المجتمع الدولي ليطرح بجدية التقدم نحو السلام الحقيقي والعادل المؤدي إلى تحقيق العدالة في هذه القضية".
واتفقا الوزيران على التنسيق بينهما وتكثيف التواصل مع الأطراف المعنية، ضمن الإعداد لجلسة مجلس الأمن الجمعة، وهي الثالثة من نوعها خلال أسبوع.

والأربعاء، أخفق المجلس، للمرة الثانية منذ الإثنين، في إصدار بيان حول الأوضاع في القدس وغزة.

#مصر #روسيا #وقف اطلاق النار #التصعيد الإسرائيلي #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تُوسّع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" و القسام توجه رسالة للإحتلال

لأول مرة صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا ..دمار مباني في تل أبيب (شاهد)

المتحدث باسم جيش الإحتلال : نستعد لعملية برية في قطاع غزة

بالصور: القسام يزف القائد باسم عيسى قائد لواء غزة

سرايا القدس تبث مشاهد لرشقات صاروخية كبيرة صوب المدن المحتلة في تاسعة البهاء

بالفيديو: لحظة اطلاق صواريخ المقاومة على المدن المحتلة

اتصالات أوروبية لوقف التصعيد في غزة وزيارة مرتقبة لمبعوث بايدن

الأخبار الرئيسية

8

3 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

فيديو: سلاح جديد.. القسام تُعلن عن استهداف منصات الغاز وحشودات عسكرية بطائرات مُسيرة

احصائية: 500 غارة على غزة تدمر 500 وحدة سكنية و58 مؤسسة أمنية وحكومية

4 إصابات بقصف على تل أبيب وسقوط صاروخ في إيلات..

غانتس: لا سقف زمنيا لعمليتنا في غزة وسنواصل توجيه الضربات حتى ضمان هدوء طويل الأمد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية