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4 إصابات بقصف على تل أبيب وسقوط صاروخ في إيلات..

الخميس 13 مايو 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات بقصف على تل أبيب وسقوط صاروخ في إيلات..



القدس المحتلة / سما /

تعرضت عصر الخميس، مدينة تل أبيب ومحيطها لرشقات من صواريخ المقاومة، فيما سقط صاروخ لأول مرة في مدينة إيلات.

وأوقعت موجة القصف الأخيرة أربع إصابات في صفوف الإسرائيليين.

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وقد دوّت صافرات الإنذار عند الساعة (14:30 يتوفيت فلسطين) في تل أبيب وريشون لتسيون وبيتاح تيكفا وبني براك ورمات غان وهرتسيليا، كما دوّت الصافرات أيضا في مدينة بئر السبع ومستوطنات "غلاف غزة".

وقال المصادر العبرية، إن عشرات الصواريخ أطلقت في هذه الرشقات، على "غوش دان" وجنوب "هشفيلا" وريشون لتسيون وأسدود.

وفي الوقت نفسه، وردت أنباء عن سقوط صاروخ في منطقة مكشوفة في "المجلس الإقليمي إيلوت" بالقرب من إيلات.

وذكرت بعض المواقع العبرية أن سلطة الطيران أغلقت مطار "رامون" في إيلات، إلا أن سلطة الطيران عادت وأعلنت فن فتح المطار من جديد.

وأفادت نجمة داوود الحمراء أن أربعة أشخاص أصيبوا في "ميشور هحوف" وطالمجلس الإقليمي لاخيش"، ووصفت جروهم بين المتوسطة والطفيفة.

وسقط صاروخ بالقرب من منزل الفنان الإسرائيلي يشاي ليفي جنوب تل أبيب.

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