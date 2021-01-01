  1. الرئيسية
  2. مقالات

حماد صبح: قصة.. أنوار..حماد صبح

الخميس 13 مايو 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماد صبح: قصة.. أنوار..حماد صبح



مس مفتاح المصعد متكدرا مهموما ، وفي ثوانٍ وجد قدمه على أولى الدرجات صوب الدور السادس ! نفر من ركوب المصعد الذي سيوصله سريعا إلى مقر الجريدة . لا يريد أن يدخل المقر الخالي منها . كيف يرى مقعدها موحشا من نورها ومن بهجة ابتسامتها وحلاوة صوتها حين تحييه أو ترد تحيته ؟!  وتغيمت عيناه بالدموع . قتل الله من سحق تلك الحياة المتوردة المشرقة ! فطر قلبه نبأ استشهادها الذي روعه به زميل في الجريدة الأسبوعية  التي توقفت   في الحرب ، وهي الآن تعود للصدور في تهدئة الأيام الخمسة التي انعقدت بين إسرائيل القاتلة والمقاومة الباسلة . واصل ارتقاء الدرجات محترق القلب يستعيد ذكريات كثيرة لها . توقف في الدرجة التي ستبلغه مصطبة الدور الثالث . أطرق سابحا في خواطره متخوفا من أن يفاجئه أحد في تلك الصورة . في الربيع السالف ، التقيا في هذا الموضع . كان يصعد ، وكانت تنزل . كانت تلبس ثوبا سماويا . وردة وافاها الربيع فتفتحت حلوة عطرة . شكر يومها عطل المصعد الذي طالما غضب عليه وهجاه بأعنف الألفاظ مثل غيره من العاملين في مؤسسات البرج المختلفة . حيته وهي على المصطبة ، وهرولت راجعة ، ولم يهتدِ لعلة رجعتها . ربما ذكرها لقاؤه بشيء .

هكذا فكر . واصل صعوده يومذاك تهزه بهجة أنوثتها التي تفجرت متناغمة مع  الربيع . وفي الدور الرابع لقيه صديق يعمل في واحدة من مؤسسات البرج ، وتوقفا لبعض حديث . وحين دخل مكتبه لاقته خارجة منه . قالت باسمة ملتفتة إلى المكتب : القهوة ! عم أبو مؤمن غائب اليوم .
عرف الآن علة رجعتها ، وشكرها مسرورا . قتل الله المجرم الذي قتل تلك الرقة الساحرة والنفس النبيلة النفيسة ! قتل وردة في ربيعها الخامس والعشرين . يتفطر قلبه حرقة حزن إذ يتوامض  في فكره كيف تفتت ذلك الكيان الإنساني النوراني الفائض براءة وخصب حياة بقذيفة سددها طيار مجرم . انتهى إلى الدور السادس مثقل القلب مكتئب الروح . لا قدرة ليده لدفع الباب شبه المفتوح . لن يدخل مقرا هذه المرة . سيدخل مقبرة مظلمة أوحشت من الحياة وبهجة الجمال . تبادل العناق وحمد الله على السلامة مع من سبقه من الزملاء . من كل الأفواه ، بل من كل العيون ، انطلقت ” رحمها الله ” دون زيادة في الكلام . اختفاؤها الصاعق الفاجع من الحياة يعجز كل كلام . وبعد أن استقر في مكتبه طالع التقرير الذي كتب عن ذكريات العاملين في الجريدة عنها وأحزانهم لاستشهادها ، وأضاف إليه عدة جمل تبكيها ، ونادى أحد الفنيين في غرفة الإخراج ، وطلب منه تغيير اسم زاويته  من ” للحقيقة ” إلى ” أنوار” ، فانصرف الفني متمتما : الله يرحمك يا ” أنوار” 

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تُوسّع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" و القسام توجه رسالة للإحتلال

لأول مرة صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا ..دمار مباني في تل أبيب (شاهد)

المتحدث باسم جيش الإحتلال : نستعد لعملية برية في قطاع غزة

بالصور: القسام يزف القائد باسم عيسى قائد لواء غزة

سرايا القدس تبث مشاهد لرشقات صاروخية كبيرة صوب المدن المحتلة في تاسعة البهاء

بالفيديو: لحظة اطلاق صواريخ المقاومة على المدن المحتلة

اتصالات أوروبية لوقف التصعيد في غزة وزيارة مرتقبة لمبعوث بايدن

الأخبار الرئيسية

سلاح جديد.. القسام تُعلن عن استهداف منصات الغاز وحشودات عسكرية بطائرات مُسيرة

4 إصابات بقصف على تل أبيب وسقوط صاروخ في إيلات..

غانتس: لا سقف زمنيا لعمليتنا في غزة وسنواصل توجيه الضربات حتى ضمان هدوء طويل الأمد

توقف حركة الطائرات في اسرائيل.. كتائب القسام تدخل صاروخ عياش 250 للخدمة وتقصف مطار رامون

أبو عبيدة: قرار قصف تل أبيب والقدس وديمونا أسهل علينا من شرب الماء وما لدينا سيبهج قلوب شعبنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية