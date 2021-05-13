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سلاح جديد.. القسام تُعلن عن استهداف منصات الغاز وحشودات عسكرية بطائرات مُسيرة

الخميس 13 مايو 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح جديد.. القسام تُعلن عن استهداف منصات الغاز وحشودات عسكرية بطائرات مُسيرة



غزة / سما /

أعلنت  الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عصر اليوم، عن ادخالها سلاح جديد الى الخدمة العسكرية.

وقالت في بيان مقتضب، إن كتائب القسام أدخلت سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة سيف القدس، حيث استهدفت بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "شهاب" محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر أمس الأربعاء، وتحشداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، وذلك رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلةٍ من قادة ومهندسي القسام، ونعد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه.

وفيما يلي نص البيان:

بيان عسكري صادر عن :
... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

بعون الله وقوته وتوفيقه أدخلت كتائب القسام سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة سيف القدس، حيث استهدفت بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "شهاب" محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر أمس الأربعاء، وتحشداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، وذلك رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلةٍ من قادة ومهندسي القسام، ونعد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين
الخميس 01 شوال 1442 هـ
الموافق 13/05/2021م

#كتائب القسام #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

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