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ليبرمان : نتنياهو جُبان ومنعني من تصفية هنيّة واسقاط حكم الحركة بغزة

الخميس 13 مايو 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : نتنياهو جُبان ومنعني من تصفية هنيّة واسقاط حكم الحركة بغزة



القدس المحتلة / سما /

كشف أفيغدور ليبرمان، وزير الأمن الإسرائيليّ الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خدعه ومنع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.


وأضاف ليبرمان في مقابلة أجرتها معه القناة الـ12 في التلفزيون العبريّ ليلة أمس الأربعاء، أنّ نتنياهو وحزب الليكود وقعا اتفاقا معه كان أحد بنوده إسقاط حكم “حماس” في غزة، و”لكن نتنياهو فعل كل شيءٍ من أجل تجنّب هذه العملية”.

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وزعم ليبرمان أنّ نتنياهو “منح الحصانة” لقادة “حماس” رغم استمرارهم في تسليح أنفسهم وإنتاج الصواريخ، وقال:”قبل أسبوعين قتلت فتاة إسرائيلية بالقرب من دوليب، وبعد ساعة خرج قادة “حماس” ورحّبوا بهذه العملية، إنّهم ليسوا خائفين لأن نتنياهو منحهم الحصانة”.


وحول تهديدات نتنياهو بشنّ عمليةٍ عسكريّةٍ واسعة ضد قطاع غزة وإسقاط حكم “حماس”، قال ليبرمان إنّ “هذه الوعود سمعناها من نتنياهو في وقت مبكر من عام 2009، ومنذ ذلك الحين لم تنفذ”.


ويُشار إلى أنّ ليبرمان طالب خلال حديثه مع التلفزيون العبريّ ليلة أمس، طالب المُستوى السياسيّ باتخاذ قرارٍ يقضي بالدخول إلى قطاع غزّة وإعادة احتلاله، والقضاء على حكم حماس هناك، علمًا أنّ حركة المُقاومة الفلسطينيّة تُسيطِر وتحكُم القطاع منذ العام 2007 عندما نفذّت “انقلابًا” ضدّ السلطة الفلسطينيّة، ومنذ ذلك الحين بات الانقسام الداخليّ الفلسطينيّ سيّد الموقف، وما زال مُستمِّرًا ولا بوادر لحلّه.

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