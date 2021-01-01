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شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى "دولة الاحتلال"

الخميس 13 مايو 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى "دولة الاحتلال"



القدس المحتلة / سما /

ألغت عدد من شركات الطيران الدولية، الخميس، رحلات لها إلى دولة الاحتلال، بسبب تدهور الوضع الأمني الناتج عن إطلاق صواريخ من غزة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس على موقعها الالكتروني، أن شركات طيران كبرىمن أوروبا والولايات المتحدة ألغت رحلاتها إلى "إسرائيل" في ظل تدهور الوضع الأمني".

وأضافت: "أعلنت كل من (دلتا) و(يونايتد إيرلاينز) و(لوفتهانزا) والخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية البريطانية أنه سيتم تعليق رحلاتها".

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن السلطات حوّلت الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، إلى مطار آخر في جنوبي "إسرائيل".

وقالت الصحيفة "تم نقل الرحلات القادمة من مطار بن غوريون إلى مطار متسبيه رامون، بسبب الوضع الأمني".

#شركات الطيران الدولية

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