رسالة مفتوحة للمجاهد محمد ضيف ..كمال خلف

اخي المجاهد محمد ضيف سمعنا شباب القدس يهتفون باسمك ، كما في الضفة وغزة ، وكنت قبل يوم بالقرب من تظاهرة تضامنية في مدينة صور جنوب لبنان وهتف الشبان للقدس وفلسطين وهتفوا باسمك . هل تعرف لماذا ؟ هناك جواب واحد هو ان الشعب العربي والشباب العربي على وجه التحديد تواق للكرامة والكبرياء والتحدي ، ويريد ان ينفض عن الامة غبار المهانة والركوع وقلة الحياء عند بعض انظمته والنخب الماجورة التابعة لها والتي ملات الفضاء العربي زعيقا ونعيقا وظنت ان السماء فرغت من العقبان و ان الارض يبست فيها كل الزهور ، ولانهم وجدوا في صواريخ المقاومة المنقذ الوحيد والوسيلة الوحيدة التي تنفع مع الغطرسة والاجرام الاسرائيلي .

يا ابا خالد من المؤكد ان ضمير الامة العربية والاسلامية يراك بطلا قوميا ، واعانك الله اذا بت ملهما للشباب العربي وجذابا للراي العام ، واذا هتف الناس لك وعلقوا امالا عليك وعلى الرجال الشجعان خلفك ، فحملة التشويه والشيطنة وماكينة الدعاية السوداء سوف تعمل من داخل بيتنا العربي للاسف . وهذا حصل لكل رموز المقاومة في هذه الامة . وبما انك لست شيعيا ولا تظهر للعلن لتخاطب الناس فقد يكون امر تشويه صورتك صعبا نوعا ما . فاسهل شيء عند ماكينات التشويه السلطوية هو استعمال العامل المذهبي . وبما انك عربي فلن ينفع استعمال البعد العرقي واستحضار التاريخ القديم ليصفوك بالمجوسي والصفوي وعابد النار والفارسي . وبما انك لم تغادر غزة بسبب الحصار والاستهداف والملاحقة فمن غير الوارد اتهامك بقتل السوريين او اليمنيين او العراقيين او اللبنانيين . لكن عليك ان لا تغفل عن انهم رغم صعوبة المهمة سيبتكرون لك التهمة . ليس لانهم يبغضونك شخصيا فهم الى الان لا يعرفون صورتك ، بل لانك تمثل خيارا في هذه الامة يراد له ان لا يكون موجودا .

انت خير من يعلم اخي محمد ان ثمن المقاومة اقل بكثير من ثمن الاستسلام ، وان كل الدماء الطاهرة التي تزهقها الة الحرب الاسرائيلية وكل الدمار والحصار هو الثمن لئلا نكون عبيدا تصفينا اسرائيل كشعب وكقضية وهي تلف قدم فوق اخرى ، والعالم يتفرج ، والقوى الحية في امتنا تقول لنا تحركوا لنكون خلفكم . والقوى المشبوهة تقول ماذا نفعل لكم نريد ان نذهب الى مصالحنا ونقبل اسرائيل ونتعامل معها .

النصر ابا خالد صبر ساعة والحياة وقفة عز والمعركة الان هي معركة ارادات و عض اصابع ، ومن يصرخ اولا سيكون مهزوما وسيقبل بقواعد اشتباك ومعادلة سياسية وعسكرية جديدة . وان شارة هزيمة هذا الكيان العنصري هو استمرار صواريخكم لاطول مدة ممكنة ، ولابعد مدى ممكن . هذه الصواريخ التي حملتها اكتاف لبنانية وسورية وايرانية وفلسطينية ، لياتي دورها اليوم في الدفاع عن القدس والمقدسات وعن غزة وشعبها وكل الجغرافيا الفلسطينية بل كل الامة العربية والاسلامية .

اخي المجاهد محمد ضيف . ان قرارك وتحذيرك بشان القدس وتنفيذه بلا تردد او تلعثم ، وما جرى من اعتداء على الاقصى والمصلين في ليلة القدر وما سبقها . ثبت معادلة لا تستطيع اسرائيل ابتلاعها وتحاول ان لا تتجرعها ، وهي معادلة السلاح الفلسطيني في غزة من اجل كل فلسطين وليس فقط للدفاع عن غزة . لقد وحدت بقرار شجاع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ، ووحدت الجغرافيا الفلسطينية التي اراد لها الاحتلال ان تعزل عن بعضها بالحدود والمصير والخيارات . لقد انهيت الانقسام واثبت ان المقاومة والشعب سبقوا النخبة السياسية و تجاوزوا زواريب اقتسام السلطة .

لقد اطلقت اخي ابو خالد مع رجال المقاومة والشباب الفلسطيني في داخل فلسطين القوة الكامنة في شعبنا في كل مكان . لقد اعدت لنا كرامتنا وعزتنا ورفعت راسنا . واكتشفنا ان الفلسطينيين في العالم وفي اوروبا وامريكا على وجه التحديد يشكلون لوبي ضاغط وفعال لاول مرة ربما في تاريخ قضيتنا . وهذا تحول استراتيجي له مستقبله . لقد اعدتم للقضية وهجها لدى شعوبنا وشعوب العالم الحر ، وهذه خسارة استراتيجية لاسرائيل ، لقد كنستم صفقة القرن كنسا الى قمامة التاريخ ، لقد اسقطتم فكرة السيطرة الاسرائيلية على القدس واعتبارها موحدة تحت حكم الاحتلال . هذه تحولات جرت قبل ان ينجلي غبار المعارك الدائرة الان . ومن المؤكد ان النهاية سوف يترتب عليها المزيد من التحولات والخلاصات .

ولا تنسى ابا خالد ان صواريخك لم تجعل فقط الاسرائيليين والمتطرفين المستوطنيين يهرعون الى جحورهم ، بل هرع على اصوات الصواريخ رهط من المطبعين والمتحالفين مع اسرائيل من ابناء جلدتنا . لقد اختبؤا ، ولاذوا بالصمت ، وركب فوقهم شبح الخوف لانهم ربطوا مصيرهم بمصير دولة كرتونية محتله لا مستقبل لها في منطقتنا .

اخي المجاهد محمد ضيف من صمودكم نستمد قوتنا واندفاعنا ، وانت اعلم مني بانكم تواجهون عدوا مجرما خارجا عن القيم الانسانية والاخلاقية ، لكنه يوما بعد يوم يكشف عن ضعفه وانهياره وهشاشة وجوده على ارضنا . استمروا وتوكلوا على الله . فانتم ابناء اكناف بيت المقدس الذين وعدهم الله بالنصر . واعلموا علم اليقين المؤكد ان خلف ظهوركم حلف قوي واسع الانتشار والمقدرة ، يمتد من صنعاء الى دمشق ومن بيروت الى بغداد وصولا الى طهران ، لن يسمح بالقضاء على مقاومتكم ، وانا على يقين انكم وحدكم قادرون على الصمود والانتصار ، فامام اسرائيل اليوم الهزيمة او الهزيمة ولا خيار ثالث .

كاتب واعلامي عربي