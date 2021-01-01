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رسالة مفتوحة للمجاهد محمد ضيف ..كمال خلف

الخميس 13 مايو 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة مفتوحة للمجاهد محمد ضيف ..كمال خلف



اخي المجاهد محمد ضيف سمعنا شباب القدس يهتفون باسمك ، كما في الضفة وغزة ، وكنت قبل يوم  بالقرب من تظاهرة تضامنية في مدينة صور جنوب لبنان وهتف الشبان للقدس وفلسطين وهتفوا باسمك . هل تعرف لماذا ؟  هناك جواب واحد هو ان الشعب العربي والشباب العربي على وجه التحديد تواق للكرامة والكبرياء والتحدي ، ويريد ان ينفض عن الامة غبار المهانة والركوع  وقلة الحياء عند بعض انظمته  والنخب الماجورة التابعة لها  والتي ملات الفضاء العربي زعيقا ونعيقا  وظنت ان السماء فرغت من العقبان و ان الارض يبست فيها كل الزهور ، ولانهم وجدوا في صواريخ المقاومة المنقذ الوحيد  والوسيلة الوحيدة التي تنفع مع الغطرسة والاجرام الاسرائيلي .

يا ابا خالد من المؤكد ان  ضمير الامة العربية والاسلامية يراك بطلا قوميا ، واعانك الله اذا بت ملهما للشباب العربي وجذابا للراي العام ، واذا هتف الناس لك وعلقوا امالا عليك وعلى الرجال الشجعان خلفك ،  فحملة التشويه والشيطنة وماكينة الدعاية السوداء  سوف تعمل من داخل بيتنا العربي للاسف . وهذا حصل لكل رموز المقاومة في هذه الامة . وبما انك  لست شيعيا ولا تظهر للعلن لتخاطب الناس فقد يكون  امر تشويه صورتك  صعبا نوعا ما . فاسهل شيء عند ماكينات التشويه السلطوية هو استعمال العامل المذهبي . وبما انك عربي فلن ينفع استعمال البعد  العرقي واستحضار التاريخ القديم ليصفوك بالمجوسي والصفوي  وعابد النار والفارسي . وبما انك لم تغادر غزة بسبب الحصار والاستهداف والملاحقة  فمن غير الوارد اتهامك بقتل السوريين   او اليمنيين او العراقيين او اللبنانيين  . لكن عليك ان لا تغفل عن انهم رغم صعوبة المهمة سيبتكرون لك التهمة  . ليس لانهم يبغضونك شخصيا فهم الى الان لا يعرفون صورتك ، بل لانك تمثل  خيارا في هذه الامة يراد له ان لا يكون موجودا  .
انت خير من يعلم اخي محمد ان ثمن المقاومة اقل بكثير من ثمن الاستسلام ، وان كل الدماء الطاهرة التي تزهقها الة الحرب الاسرائيلية وكل الدمار والحصار هو الثمن لئلا نكون عبيدا تصفينا اسرائيل كشعب وكقضية وهي تلف قدم فوق اخرى ، والعالم يتفرج ، والقوى الحية في امتنا تقول لنا تحركوا لنكون خلفكم . والقوى المشبوهة  تقول ماذا نفعل لكم  نريد ان نذهب الى مصالحنا ونقبل اسرائيل  ونتعامل معها   .
النصر ابا خالد  صبر ساعة  والحياة وقفة عز  والمعركة الان هي معركة ارادات و عض اصابع ،  ومن يصرخ اولا سيكون مهزوما وسيقبل بقواعد اشتباك ومعادلة سياسية وعسكرية جديدة . وان شارة هزيمة هذا الكيان العنصري هو استمرار صواريخكم لاطول مدة ممكنة ، ولابعد مدى ممكن  .  هذه الصواريخ التي حملتها اكتاف لبنانية وسورية وايرانية وفلسطينية ، لياتي دورها اليوم في الدفاع عن القدس والمقدسات وعن غزة وشعبها وكل الجغرافيا الفلسطينية بل كل الامة العربية والاسلامية .
اخي المجاهد محمد ضيف . ان قرارك وتحذيرك بشان القدس وتنفيذه  بلا تردد او تلعثم ،  وما جرى من اعتداء على الاقصى والمصلين في ليلة القدر وما سبقها . ثبت معادلة لا تستطيع اسرائيل ابتلاعها وتحاول ان لا تتجرعها ،  وهي معادلة السلاح الفلسطيني في غزة من اجل كل فلسطين وليس فقط للدفاع عن غزة . لقد وحدت بقرار شجاع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ، ووحدت الجغرافيا الفلسطينية التي اراد لها الاحتلال ان تعزل عن بعضها بالحدود والمصير والخيارات . لقد انهيت الانقسام واثبت ان المقاومة والشعب سبقوا النخبة السياسية و تجاوزوا زواريب اقتسام السلطة .
لقد اطلقت اخي ابو خالد مع رجال المقاومة والشباب الفلسطيني في داخل فلسطين القوة الكامنة في شعبنا في كل مكان . لقد اعدت لنا كرامتنا وعزتنا ورفعت راسنا . واكتشفنا ان الفلسطينيين في العالم وفي اوروبا وامريكا على وجه التحديد يشكلون لوبي ضاغط وفعال لاول مرة ربما في تاريخ قضيتنا . وهذا تحول استراتيجي له مستقبله . لقد اعدتم للقضية وهجها لدى شعوبنا وشعوب العالم الحر ، وهذه خسارة استراتيجية لاسرائيل ، لقد كنستم صفقة القرن كنسا الى قمامة التاريخ ، لقد اسقطتم فكرة السيطرة الاسرائيلية على القدس واعتبارها موحدة تحت حكم الاحتلال . هذه تحولات جرت قبل ان ينجلي غبار المعارك الدائرة الان . ومن المؤكد ان النهاية سوف يترتب عليها المزيد من التحولات والخلاصات .
 ولا تنسى ابا خالد  ان صواريخك لم تجعل فقط الاسرائيليين والمتطرفين المستوطنيين يهرعون الى جحورهم ، بل هرع على اصوات الصواريخ رهط من المطبعين والمتحالفين مع اسرائيل من ابناء جلدتنا . لقد اختبؤا ، ولاذوا بالصمت ، وركب فوقهم شبح الخوف لانهم ربطوا مصيرهم بمصير دولة كرتونية محتله لا مستقبل لها في منطقتنا .
اخي المجاهد محمد ضيف من صمودكم نستمد قوتنا واندفاعنا  ، وانت اعلم مني بانكم تواجهون عدوا مجرما خارجا عن القيم  الانسانية والاخلاقية ، لكنه يوما بعد يوم يكشف عن ضعفه وانهياره  وهشاشة وجوده على ارضنا . استمروا وتوكلوا على الله . فانتم ابناء اكناف بيت المقدس الذين وعدهم الله بالنصر .  واعلموا علم اليقين المؤكد  ان خلف ظهوركم حلف قوي واسع الانتشار والمقدرة ، يمتد من صنعاء الى دمشق ومن بيروت الى بغداد وصولا الى طهران ،  لن يسمح بالقضاء على مقاومتكم ، وانا على يقين انكم وحدكم قادرون على الصمود والانتصار ،   فامام اسرائيل اليوم الهزيمة او الهزيمة ولا خيار ثالث .
كاتب واعلامي عربي


 

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