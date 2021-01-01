القسام يعلن تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية أن طائرة مسيرة مفخخة اخترقت الحدود من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اليوم الخميس، وانفجرت في سماء إحدى مستوطنات غلاف غزة، فيما أعلن القسام مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم.

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وبحسب القناة العبرية، الطائرة من دون طيار تابعة لحماس تمكنت من اختراق الحدود دون اعتراضها، فيما انفجرت في سماء إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وزعمت القناة العبرية أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في بيان لها إنها نفذت عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة انتحارية، مشيرة إلى أن التفاصيل ستنشر لاحقا.