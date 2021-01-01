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القسام تدخل صاروخ عياش 250 للخدمة ويقصف مطار رامون وتدعو شركات الطيراان لتغيير مساراتها

الخميس 13 مايو 2021 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تدخل صاروخ عياش 250 للخدمة ويقصف مطار رامون وتدعو شركات الطيراان لتغيير مساراتها



غزة / سما /

أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وبأمر من قائد هيئة أركانها أبو خالد محمد الضيف، صاروخ عياش بمدى 250 كيلو متر صوب مطار رامون جنوب فلسطين وبقوة تدميرية هي الأكبر؛ نصرة للأقصى وجزءًا من ردنا على اغتيال قادة القسام ومهندسيها بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم



وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح له: هذا غرس القائد أبو عماد باسم عيسى والمهندس جمعة الطحلة أبو رحمة والدكتور جمال الزبدة ووليد شمالي وحازم الخطيب وسامي رضوان وغيرهم من إخوانهم الأطهار الأبرار



وأضاف :"ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله".



ودعا ابو عبيدة على لسان محمد الضيف شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة .

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