يديعوت : وفد أمني مصري وصل صباح اليوم إلى تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية ان وفدا امنيا مصريا وصل صباح اليوم الخميس الى اسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت العبرية ان وفدا أمنيا مصريا وصل صباح اليوم إلى تل أبيب، وذلك في إطار مساعي مصر للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحماس.

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وكان ​وزير الخارجية​ المصري ​سامح شكري​ قد أعلن في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد الثلاثاء، أن مصر تحركت بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس، مشيرا إلى أن مصر مازالت تجري اتصالاتها المكثفة مع كافة الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس.