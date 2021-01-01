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83 شهيداً من بينهم 17 طفلاً و7سيدات نتيجة القصف المتواصل على قطاع غزة

الخميس 13 مايو 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
83 شهيداً من بينهم 17 طفلاً و7سيدات نتيجة القصف المتواصل على قطاع غزة



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 83 شهيدا بينهم 17 طفلا و7 سيدات.

هذا ولا تزال عمليات البحث عن مصابين أوشهدء تحت الأنقاض متواصلة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بأن 388 شخصا أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

كما اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعرب عن أمله في وقف مبكر لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وقبل يوم من ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفلسطينيين سيواصلون اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أنفسهم، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بعمليات تطهير عرقي في القدس موجهة ضد وجود الفلسطينيين.

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