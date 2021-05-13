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الصحة بغزة :تسجيل 3 حالات وفاة و92 إصابة جديدة بفيروس كورونا و235 حالة تعافٍ

الخميس 13 مايو 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة :تسجيل 3 حالات وفاة و92 إصابة جديدة بفيروس كورونا و235 حالة تعافٍ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الخميس 13-5-2021، تسجيل 3 حالات وفاة و92 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 333 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 976حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 105722، منها 6907 حالة نشطة.

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وأشارت الوزارة إلى، تعافي 235 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 97839، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 119، منها 99 حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 55200 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 38752.

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