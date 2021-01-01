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لهذا السبب.. هارتس : جيش الاحتلال يستعد الى إنهاء جولة القتال في غزة وهذا ما يخشاه ..

الخميس 13 مايو 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. هارتس : جيش الاحتلال يستعد الى إنهاء جولة القتال في غزة وهذا ما يخشاه ..



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هأرتس العبرية اليوم الخميس ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لطلب المستوى السياسي بإنهاء جولة القتال في غزة بأسرع وقت ممكن.

واوضحت هارتس ان هذا الطلب بسبب المواجهات العنيفة في جميع أنحاء الداخل المحتل والخوف من فقدان السيطرة على الأمن الداخلي في "إسرائيل" والتدهور الداخلي.

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واشارت هارتس الى ان الجيش ينوي الآن زيادة معدل الهجمات في قطاع غزة لإضعاف حماس وإلحاق ضرر كبير بقدراتها تمهيدا لإنهاء جولة القتال في أقرب وقت ممكن خلال الأيام القادمة.

وتابعت الصحيفة :"  في الوقت نفسه تدرك مؤسسة الأمن أن هذه مخاطرة، لأن زيادة معدل الهجمات قد يؤدي في الواقع إلى التصعيد خطير من قبل حماس يصعب إيقافه.

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