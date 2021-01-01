مواجهات في كفر قاسم وإحراق سيّارات شرطة

القدس المحتلة / سما /

​اندلعت مواجهات، صباح اليوم الخميس، بين الشرطة الإسرائيلية وشبان من مدينة كفر قاسم، أسفرت عن إصابتين بجروح طفيفة جرّاء القنابل الصوتيّة.

وشهدت بلدات عربيّة، من بينها؛ يافا، وحيفا، والناصرة، وكابول، وطمرة، وجسر الزرقاء، وشفاعمرو، والطيبة وكفرقاسم، وأم الفحم، ومجد الكروم، وباقة الغربية، وحورة، وعكا، وغيرها من البلدات، مساء أمس الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين والشرطة التي استخدمت الرصاص الحيّ في بعضٍ منها، كما اعتقلت متظاهرين، وأغلقت شوارعَ أمام حركة المرور.

وأحرق شبان سيّارات للشرطة في شارع السلطاني بعد انتهاء صلاة العيد، احتجاجا على اقتحامات قوات الاحتلال للأقصى واعتداءات المستوطنين على العرب هناك .

واستخدمت الشرطة القنابل الصوتية لتفريق الشبان، كما استعملت الرصاص المطاطيّ.

وتنظر محكمة إسرائيلية اليوم، في طلب الشرطة تمديد اعتقال 374 شخصا جرى اعتقالهم خلال ساعات الليل وفجر اليوم، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلدات العربية.

وتأتي هذه الاعتقالات عقب الاعتداءات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين بحماية من الشرطة على مواطنين عرب خاصة في المدن الساحلية، يافا، وحيفا، وعكا، واللد، والرملة، وكذلك الاعتداءات على بعض المواطنين العرب الذين تواجدوا في طبرية وبئر السبع وبات يام والخضيرة.