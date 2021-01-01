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غزة: 3 شهداء وقصف البنك الوطني والبريد وعمارات سكنية

الخميس 13 مايو 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: 3 شهداء وقصف البنك الوطني والبريد وعمارات سكنية



غزة / سما /

وصل صباح اليوم الخميس جثمان شهيد وإصابة إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب غزة

كما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثماني رجل وزوجته في الستينيات من العمر من ابراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الى 70 شهيدا فلسطيني و370 جريحا بينهم عدد كبير من الشهداء والأطفال.

وقصفت طائرات الاحتلال مقر البنك الوطني الاسلامي في خان يونس وبريد رفح مقر الامن الداخلي بالشمال وخان يونس.

وفي ساعات الصباح قصفت طائرات الاحتلال عمارة الوليد بحي الرمال وسط مدينة غزة.

واطلقت طائرات الاحتلال صاروخا تخذيرا على البناية المكونة من اربع طوابق قبل استهدافها بالصواريخ الحربية ما ادى لتدميرها والحاق اضرار مادية جسيمة بالبنايات المجاورة.

كما استهدفت طائرات الاحتلا بناية الدوحة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يتبع ..

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