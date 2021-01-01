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ملك الأردن يغرّد دعما للفلسطينيين.. "اللهم اشدد من أزرهم"

الخميس 13 مايو 2021 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن يغرّد دعما للفلسطينيين.. "اللهم اشدد من أزرهم"



القدس المحتلة / سما /

غرّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الملك في تغريدة بعد انتهاء صيام آخر أيام شهر رمضان المبارك: "اللهم تقبّل صيامنا وقيامنا، وأعنّا على حمدك وشكرك، واحفظ أشقاءنا الفلسطينيين وأهلنا في القدس الشريف، واشدد من أزرهم".

وكان الملك عبد الله وجّه، الأربعاء، بإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأكد الملك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل يومين، "مواصلة التنسيق لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في القدس، والمسجد الأقصى المبارك".

إلا أن طيفا واسعا من الشارع الأردني يطالب الملك والحكومة بموقف أكثر حزما تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما أن الأردن يملك الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ونظّم مئات الناشطين، الأربعاء، وقفة غاضبة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمّان، لليوم الرابع على التوالي، مركّزين في هتافات على مطلب طرد السفير من الأردن.

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