بث لقطات مباشرة عبر تلفزيون إسرائيلي لعملية التنكيل بفلسطيني (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

بُثّت مساء الأربعاء في كيان الاحتلال الإسرائيلي لقطات تلفزيونيّة مباشرة، تُظهر حشداً من الإسرائيليّين اليمينيّين المتطرّفين يُهاجمون بالقرب من تلّ أبيب رجلاً يُعتقد أنّه فلسطيني، وسط احتدام المواجهات مع الفلسطينيّين.

وتُظهر هذه الصور رجلاً يُجبر على الخروج من سيّارته ثم يتعرّض للضرب بأيدي عشرات الأشخاص، حتّى فقد وعيه.

والواقعة التي بثّت صورها قناة “كان” العامّة على الهواء مباشرةً، حصلت على كورنيش الواجهة البحريّة في مدينة بات يام بجنوب تلّ أبيب.

ولم تصل الشرطة وخدمات الطوارئ إلّا بعد 15 دقيقة. خلال هذا الوقت، بقي الرجل ممدّداً بلا حركة في وسط الشارع.

وبرّر أشخاص كانوا من ضمن الحشد، عمليّة التنكيل هذه بالقول إنّ الرجل عربيّ حاول دهس حشد من أنصار اليمين المتطرّف.

لكنّ المقطع الذي بثّته قناة “كان” يُظهر سائق سيّارة يسعى إلى تجنّب التظاهرة.

وفي بيان، أشار مستشفى إيخيلوف في تلّ أبيب إلى أنّ الضحيّة مصاب “بجروح خطرة لكنّه في وضع مستقرّ”، من دون أن يكشف هوّيته.

ودعا الحاخام الأكبر في كيان الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق يوسف إلى وضع حدّ للهجمات التي يرتكبها يهود، قائلاً إنّ “مواطنين أبرياء يُهاجَمون من جانب منظّمات إرهابيّة”.

واعتبر النائب العربي عيساوي فريج (ميرتس، يسار) أنّ هذه “بدايات حرب أهليّة”.

وتظاهر ناشطون من اليمين المتطرّف مساء الأربعاء في كلّ أنحاء البلاد، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وقالت الشرطة إنّها تحرّكت ردّاً على “حوادث عنف في مدن عدّة، خصوصاً في اللدّ وعكّا وحيفا”، مشيرة إلى أنّ يهوديّاً أصيب بجروح خطرة جرّاء رشقٍ بالحجارة في مدينة عكّا المختلطة بين اليهود والعرب.

من جهته، قال نتانياهو في بيان إنّ “ما يحدث في الأيّام الأخيرة في مدن إسرائيل لا يُطاق”.





