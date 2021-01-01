  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

بث لقطات مباشرة عبر تلفزيون إسرائيلي لعملية التنكيل بفلسطيني (فيديو)

الخميس 13 مايو 2021 05:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بث لقطات مباشرة عبر تلفزيون إسرائيلي لعملية التنكيل بفلسطيني (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

بُثّت مساء الأربعاء في كيان الاحتلال الإسرائيلي لقطات تلفزيونيّة مباشرة، تُظهر حشداً من الإسرائيليّين اليمينيّين المتطرّفين يُهاجمون بالقرب من تلّ أبيب رجلاً يُعتقد أنّه فلسطيني، وسط احتدام المواجهات مع الفلسطينيّين.

وتُظهر هذه الصور رجلاً يُجبر على الخروج من سيّارته ثم يتعرّض للضرب بأيدي عشرات الأشخاص، حتّى فقد وعيه.

والواقعة التي بثّت صورها قناة “كان” العامّة على الهواء مباشرةً، حصلت على كورنيش الواجهة البحريّة في مدينة بات يام بجنوب تلّ أبيب.

ولم تصل الشرطة وخدمات الطوارئ إلّا بعد 15 دقيقة. خلال هذا الوقت، بقي الرجل ممدّداً بلا حركة في وسط الشارع.

وبرّر أشخاص كانوا من ضمن الحشد، عمليّة التنكيل هذه بالقول إنّ الرجل عربيّ حاول دهس حشد من أنصار اليمين المتطرّف.

لكنّ المقطع الذي بثّته قناة “كان” يُظهر سائق سيّارة يسعى إلى تجنّب التظاهرة.

وفي بيان، أشار مستشفى إيخيلوف في تلّ أبيب إلى أنّ الضحيّة مصاب “بجروح خطرة لكنّه في وضع مستقرّ”، من دون أن يكشف هوّيته.

ودعا الحاخام الأكبر في كيان الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق يوسف إلى وضع حدّ للهجمات التي يرتكبها يهود، قائلاً إنّ “مواطنين أبرياء يُهاجَمون من جانب منظّمات إرهابيّة”.

واعتبر النائب العربي عيساوي فريج (ميرتس، يسار) أنّ هذه “بدايات حرب أهليّة”.

وتظاهر ناشطون من اليمين المتطرّف مساء الأربعاء في كلّ أنحاء البلاد، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وقالت الشرطة إنّها تحرّكت ردّاً على “حوادث عنف في مدن عدّة، خصوصاً في اللدّ وعكّا وحيفا”، مشيرة إلى أنّ يهوديّاً أصيب بجروح خطرة جرّاء رشقٍ بالحجارة في مدينة عكّا المختلطة بين اليهود والعرب.

من جهته، قال نتانياهو في بيان إنّ “ما يحدث في الأيّام الأخيرة في مدن إسرائيل لا يُطاق”.



صورة الشاب الذي تم الاعتداء عليه اليوم من المستوطنين في بيت يام وهو فلسطيني من الرملة

#الداخل المحتل

الأكثر قراءة اليوم

"القادم أعظم".. بالأسماء والأماكن: الجيش الإسرائيلي يحدد "بنك أهدافه" في غزة

صحيفة : المقاومة في غزة تستعد للمعركة الشاملة

هكذا رد سفير فلسطين بلندن على مذيعة BBC حول صواريخ حماس

قتيل و إصابات خطيرة باستهداف جيب إسرائيلي بصاروخٍ موجه شمال غزة والقسام يحاول اعاقة اسعافهم

مصر ترسل وفدين لغزة وإسرائيل لاحتواء التصعيد

تغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غازات على مقار حكومية وشرطية بغزة

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس تبث مشاهد لرشقات صاروخية كبيرة صوب المدن المحتلة في تاسعة البهاء

اعلام

سرايا القدس تُوسّع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" و القسام توجه رسالة للإحتلال

شه

الصحة تُعلن حصيلة أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

بالفيديو: لحظة اطلاق صواريخ المقاومة على المدن المحتلة

=====

لأول مرة صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا ..تضرر المباني في تل أبيب (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية