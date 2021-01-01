كهرباء غزة تكشف موعد توقف عمل المحطة بالكامل

غزة/سما/

أعلنت شركة كهرباء غزة في بيان لها مساء الأربعاء، أن مخزون الوقود في محطة التوليد يوشك على النفاذ نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الشركة أن خطر توقف محطة التوليد بالكامل ما زال قائما بقوة وخاصة في حال استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال شحنات الوقود للمحطة.

ونوهت كهرباء غزة إلى أن المتوفر من طاقة إجمالية من مختلف المصادر حاليا لا يتعدى (130) ميجاوات، في حين يصل الطلب إلى قرابة (400) ميجاوات.

وناشدت الشركة جميع الأطراف ضرورة العمل على السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد، وتمكين جهود إعادة الخطوط الرئيسية للعمل مجددا، وتحييد استهداف البنية التحتية لشبكة الكهرباء .