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كهرباء غزة تكشف موعد توقف عمل المحطة بالكامل

الخميس 13 مايو 2021 04:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تكشف موعد توقف عمل المحطة بالكامل



غزة/سما/

أعلنت شركة كهرباء غزة في بيان لها مساء الأربعاء،  أن مخزون الوقود في محطة التوليد يوشك على النفاذ نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الشركة أن خطر توقف محطة التوليد بالكامل ما زال قائما بقوة وخاصة في حال استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال شحنات الوقود للمحطة.

ونوهت كهرباء غزة إلى أن المتوفر من طاقة إجمالية من مختلف المصادر حاليا لا يتعدى (130) ميجاوات، في حين يصل الطلب إلى قرابة (400) ميجاوات.

وناشدت الشركة جميع الأطراف ضرورة العمل على السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد، وتمكين جهود إعادة الخطوط الرئيسية للعمل مجددا، وتحييد استهداف البنية التحتية لشبكة الكهرباء .

#كهرباء غزة

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