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"حماس" تعقب على توسيع دائرة رد المقاومة على جرائم الاحتلال

الخميس 13 مايو 2021 04:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعقب على توسيع دائرة رد المقاومة على جرائم الاحتلال



غزة/سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم "إن كتائب القسام وسعت ردها على امتداد الكيان الصهيوني بعدما واصل الاحتلال ارتكاب جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني".

وشدد قاسم على أن قدرة القسام على ادخال مدن جديدة في مجال ردوده، يؤكد جدية المقــاومة في الدفاع عن شعبها الفلسطيني ، وتنوع في أدوات فعلها النضالي، وبسالتها في مواجهة الاحتلال ضمن معركة دفاعها عن القدس.

وكانت كتائب القسام وجهت خلال ساعات فجر اليوم ضربة صاروخية إلى العديد من المستوطنات والمدن المحتلة.

ووصلت صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى مشارف حيفا، ودوت صافرات الانذار في عكا وحيفا والجليل الأسفل.

#حماس #المقاومة

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