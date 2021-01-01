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بالصور: القسام يزف القائد باسم عيسى قائد لواء غزة

الخميس 13 مايو 2021 04:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: القسام يزف القائد باسم عيسى قائد لواء غزة



غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد المجاهد باسم عيسى أبو عماد" قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة.


وقالت الكتائب في بيان عسكري يوم الأربعاء: "إننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات".

#كتائب القسام #باسم عيسى
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