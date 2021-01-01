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مستشار الأمن القومي الأمريكي لوزير الخارجية القطري: على غزة إيقاف إطلاق الصواريخ على إسرائيل فورا

الخميس 13 مايو 2021 04:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الأمن القومي الأمريكي لوزير الخارجية القطري: على غزة إيقاف إطلاق الصواريخ على إسرائيل فورا



واشنطن/سما/

شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة "وقف غزة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فورا".

مستشار الأمن القومي الأمريكي لوزير الخارجية القطري: على غزة إيقاف إطلاق الصواريخ على إسرائيل فوراالولايات المتحدة تعرب لإسرائيل عن قلقها إزاء الأحداث في القدس
وأشار بيان صدر عن البيت الأبيض إلى أن "الجانبين ناقشا تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد الأخير في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف البيان: "سوليفان شدد لآل ثاني على أن الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل يجب أن تتوقف فورا".

وتابع: "شدد الجانبان أيضا، على دعوة كافة أطراف النزاع إلى ضرورة التهدئة، والعمل بشكل وثيق لإحلال السلام في المنطقة".

وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أعرب لنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات عن "قلقه العميق إزاء المواجهات العنيفة" في القدس.

وأشار، إلى أن "سوليفان أجرى اتصالا هاتفيا مع بن شبات، عبر خلاله عن قلقه حول ما يجري في القدس من مواجهات وكذلك عمليات التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح من منازلهم".

وأضاف: "أكد الطرفان على ضرورة الدعوة إلى التهدئة بين جميع الأطراف المعنية، والعمل على وقف التصعيد، منوهين إلى ضرورة وقف عمليات إطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية".

وأوضح، أن "سوليفان أكد لنظيره الإسرائيلي على أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

#جاك سوليفان #وزير الخارجية القطري

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