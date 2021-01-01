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وزير الخارجية المصري يشدد لأشكنازي على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

الخميس 13 مايو 2021 04:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري يشدد لأشكنازي على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية



القاهرة/سما/

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان الخارجية المصرية، أن "الوزير المصري أكد لنظيره الإسرائيلي على أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية".

وأضاف البيان: "جدد شكري التأكيد على حرص مصر على استقرار المنطقة، وأهمية تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات".

وتابع: "أشار وزير الخارجي المصري إلى التطورات الأخيرة، موضحا أن هناك ضرورة لأن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار".

وتشهد المنطقة تصعيدا خطيرا يتمثل في استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة المفرطة في التعامل مع الفلسطينيين، الذين احتجوا على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وتهجير سكان حي الشيخ جراح، واعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في تلك المناطق.

#سامح شكري

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