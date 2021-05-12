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مواجهات في حيفا وشرطة الإحتلال تعتدي على الفلسطينيين في شوارع المدينة (فيديو)

الخميس 13 مايو 2021 04:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات في حيفا وشرطة الإحتلال تعتدي على الفلسطينيين في شوارع المدينة (فيديو)



حيفا/سما/

شهدت شوارع حيفا مساء يوم الأربعاء مواجهات عنيفة بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية أن بلدة جسر الزقاء بقضاء حيفا انتفض بالرصاص نصرة للقدس وغزة.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة في وادي النسناس في ظل الاعتداءات العنصرية المتواصلة للمستوطنين وعناصر الشرطة الإسرائيلية، وأطلقت قوات الشرطة التي استعانت بعناصر وحدات "المستعربين"، الرصاص المعدني المطاط والغاز وقنابل الصوت.

واحتشد الشبان العرب في مدينة حيفا لحماية أنفسهم من هجمات المستوطنين، وتحولت مسيرة العيد السنوية في حي الحليصة إلى مظاهرة، وسط تهديدات الشرطة بقمعها.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن محتجين يهود رشقوا بالحجارة عربيا كان يقود سيارته في حيفا، وصدم الرجل أحد مهاجميه وأصابه.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شابا أثناء فراره من المستوطنين، وقالت الشرطة في بيان: "خلال نشاط أفراد الشرطة لصد المشتبهين بالإخلال بالنظام في منطقة الجادة الألمانية في حيفا، وصل إلى المكان سائق مركبة وجد نفسه محاطا بالمتظاهرين، وعندها حاول سائق المركبة الهرب من المكان وقام بدهس شخص تواجد في المكان وإصابته بجروح طفيفة حتى متوسطة".

وأضافت أنها وخلال وقت قصير رصدت السائق المشتبه البالغ من العمر 20 عاما وأحالته إلى التحقيق.

#حيفا

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