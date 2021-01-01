سرايا القدس تُوسّع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" و القسام توجه رسالة للإحتلال

غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحرة الجهاد الإسلامي، عن توسيع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" المحتلة.

وقالت سرايا القدس، في تصريح مقتضب: "تم توسع دائرة النار، وتستهدف تل أبيب وما بعد تل أبيب برشقة صاروخية كبرى ردًا على استمرار العدوان واستهداف المباني".

و وجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر اليوم الخميس، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية عدوانه المستمر على قطاع غزة.

واقتصرت رسالة القسام للاحتلال بكلمتين، وهما: "إلى الملاجئ".

وكانت كتائب القسام قد قصفت، قبل قليل، مستوطنات القدس وتل أبيب والبلدات الفلسطينية المحتلة، بعشرات الصواريخ، ردا على استمرار استهداف المباني السكنية، والأبراج في القطاع