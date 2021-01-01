  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرايا القدس تُوسّع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" و القسام توجه رسالة للإحتلال

الخميس 13 مايو 2021 03:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تُوسّع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" و القسام توجه رسالة للإحتلال



غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحرة الجهاد الإسلامي، عن توسيع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" المحتلة.

وقالت سرايا القدس، في تصريح مقتضب: "تم توسع دائرة النار، وتستهدف تل أبيب وما بعد تل أبيب برشقة صاروخية كبرى ردًا على استمرار العدوان واستهداف المباني".

و وجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر اليوم الخميس، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية عدوانه المستمر على قطاع غزة.

واقتصرت رسالة القسام للاحتلال بكلمتين، وهما: "إلى الملاجئ".

وكانت كتائب القسام قد قصفت، قبل قليل، مستوطنات القدس وتل أبيب والبلدات الفلسطينية المحتلة، بعشرات الصواريخ، ردا على استمرار استهداف المباني السكنية، والأبراج في القطاع

#سرايا القدس #حماس

الأكثر قراءة اليوم

"القادم أعظم".. بالأسماء والأماكن: الجيش الإسرائيلي يحدد "بنك أهدافه" في غزة

صحيفة : المقاومة في غزة تستعد للمعركة الشاملة

هكذا رد سفير فلسطين بلندن على مذيعة BBC حول صواريخ حماس

قتيل و إصابات خطيرة باستهداف جيب إسرائيلي بصاروخٍ موجه شمال غزة والقسام يحاول اعاقة اسعافهم

مصر ترسل وفدين لغزة وإسرائيل لاحتواء التصعيد

تغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غازات على مقار حكومية وشرطية بغزة

الأخبار الرئيسية

شه

الصحة تُعلن حصيلة أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

بالفيديو: لحظة اطلاق صواريخ المقاومة على المدن المحتلة

=====

لأول مرة صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا ..تضرر المباني في تل أبيب (شاهد)

استهداف البنك الوطني الإسلامي و مقر الأمن الداخلي وسط وشمال القطاع (فيديو)

"الكابينت" الإسرائيلي يصادق على توسيع نطاق العدوان على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية