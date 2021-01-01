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الصحة تُعلن حصيلة أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخميس 13 مايو 2021 03:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تُعلن حصيلة أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة، الليلة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى 69 شهيدا من بينهم 17 طفلا و7 سيدات ومُسن، و388 إصابة بجراح مختلفة.

ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة، فإن من بين المصابين 115 طفلا و50 سيدة.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية الساعات الأخيرة سلسلة من الغارات العنيفة في مختلف محافظات غزة. 

وردّت المقاومة على قصف الاحتلال للمنازل والمنشآت المدنية، بإطلاق رشقات صاروخية صوب المستوطنات واستهدفت  تل أبيب ومحيطها.

كما استهدفت صواريخ المقاومة الفلسطينية منطقة "عيمك يزرعيل" جنوب شرق حيفا وقرب مرج ابن عامر شمال فلسطين المحتلة، وذلك لأول مرة منذ بدء عدوان الاحتلال الحالي.

#شهداء غزة

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