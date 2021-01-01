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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس و وزير الخارجية الأمريكية

الخميس 13 مايو 2021 03:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس و وزير الخارجية الأمريكية



رام الله/سما/

تلقى الرئيس الفلسطين محمود عباس، فجر يوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، بحث فيه آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأكّد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والاجراءات الاسرائيلية العدوانية ضد شعبنا.

ودعا إلى خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على اساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.


 
بدروه، شدّد وزير الخارجية الأمريكي، على أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف، لافتًا إلى أنّ الولايات المتحدة تبذل جهودًا مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة.

#الرئيس عباس

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