مصادر تكشف فشل جهود تثبيت التهدئة في غزّة بسبب تعنت الاحتلال

غزة/سما/

كشفت قناة "الجزيرة" الفضائية، فجر يوم الخميس، أنّ جهود الوسطاء لم تُحقق أيّ اختراق في وقف التصعيد بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة من جهة والاحتلال "الإسرائيلي" من جهةٍ أخرى.

وقالت القناة نقلاً عن مصادر مُطّلعة، أنّ اتصالات فرض التهدئة لم تُحقق أيّ نجاح حتى اللحظة، وذلك في ظل إصرار دول الاحتلال "الإسرائيلي" على مواصلة غاراتها.

وأشارت إلى أنّ حركة حماس تشترط في مقابل ذلك، الوقف المتزامن للقصف قبل أيّ حديث عن التهدئة.





يُذكر أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يشن لليوم الرابع على التوالي عدواناً ضد قطاع غزّة، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 67 مواطناً وإصابة 365 آخرين، عدا عن تدمير عشرات الأبراج والمنازل السك