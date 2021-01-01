بالفيديو: لحظة اطلاق صواريخ المقاومة على المدن المحتلة

القدس المحتلة/سما/

نشرت مستوطنة اسرائيليلة، فجر يوم الخميس، لحظة اطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزّة صوب بلدات ومدن الاحتلال.

والتقطت ‏طائرة قادمة لتهبط في مطار اللد- بن غوريون صواريخ اطلقت من قطاع غزة

وقال مراسل الشؤون العسكرية للقناة العامة الإسرائيلية "كان 11"، روعي شارون: "إنّ وابل الصواريخ الأخير هو أبعد ما أطلقته حماس على الإطلاق"، مُضيفاً: "وصلت الصواريخ إلى منطقة "مرج بن عامر" والجليل الأسفل".

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت، فجر يوم الخميس، في شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية بعيدة المدى من قطاع غزّة.



وقال المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال:" لو قلت لكم في بث مباشر قبل 10 سنوات أن حــــمـــاس ستضرب حيفا لانفجرتم من الضحك.. الآن لقد قصفت حيفا.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ صافرات الإنذار دوّت قرب نهاريا وعكا وحيفا في شمال فلسطين المحتلة، التي تبعد عن قطاع غزّة حوالي 160 كيلو متر.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "لأول مرة منذ الجولة؛ دوت صفارات الإنذار في عيمك يزرعيل جنوب شرق حيفا"، كما دوّت صافرات الإنذار في "تل أبيب ومحيطها، ورمات غان، وكريات أونو،



وأفات وكالة رويترز عن موقع لتتبع حركة الطيران أن "إسرائيل تحوّل الرحلات القادمة من مطار بن غوريون إلى مطار رامون في جنوبها"

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّها جدّدت قصف مدينة "تل أبيب" المحتلة برشقات صاروحية، مُؤكّدةً على أنّ الصواريخ أصابت عدد من المباني بشكلٍ مباشر، في منطقة تل أبيب و ريشون لتسيون.