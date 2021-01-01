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لأول مرة صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا ..تضرر المباني في تل أبيب (شاهد)

الخميس 13 مايو 2021 01:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا ..تضرر المباني في تل أبيب (شاهد)



القدس المحتلة/سما/



دوَّت صافرات الإنذار، فجر يوم الخميس، في شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية بعيدة المدى من قطاع غزّة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ صافرات الإنذار دوّت قرب نهاريا وعكا وحيفا في شمال فلسطين المحتلة، التي تبعد عن قطاع غزّة حوالي 160 كيلو متر.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "لأول مرة منذ الجولة؛ دوت صفارات الإنذار في عيمك يزرعيل جنوب شرق حيفا"، كما دوّت صافرات الإنذار في "تل أبيب ومحيطها، ورمات غان، وكريات أونو، 

وأفادت مصادر عبرية أنه لأول مرة منذ التصعيد، صافرات الإنذار تدوي قرب مرج ابن عامر شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت  مصادر عبرية أن 3 صواريخ سقطت في بيتاح تكفا شرق تل أبيب.

وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية عن انقطاع التيار الكهربائي في منطقة بتاح تكفا وإصابة مبنى بشكلٍ مباشرٍ جراء القصف القسامي لتل أبيب.


من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّها جدّدت قصف مدينة "تل أبيب" واسدود المحتلة وكريات جات برشقات صاروحية، مُؤكّدةً على أنّ الصواريخ أصابت عدد من المباني بشكلٍ مباشر، في منطقة تل أبيب و ريشون لتسيون.


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#فلسطين المحتلة

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