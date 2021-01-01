استهداف البنك الوطني الإسلامي و مقر الأمن الداخلي وسط وشمال القطاع (فيديو)

غزة/سما/

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقر البنك الوطني الإسلامي، على شارع صلاح الدين بمخيم البريج وسط قطاع غزة،

و استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقر الأمن الداخلي القريب من دوار الشيخ زايد، شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في تصريح وصل وكالة سما الاخبارية" ضمن عدوانها المتواصل على قطاع غزة.. الطائرات الإسرائيلية تُدمر بشكل كامل مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طواقم الدفاع المدني تنتشل إمرأة وطفلة أحياء من تحت أنقاض منزل الشرافي شمال القطاع

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بشكل عنيف أهداف مختلفة ومتفرقة في شمال غزة الليلة، الأمر الذي أدى الى أحداث دمار كبير في ممتلكات المواطنين.

وبحسب إذاعة الأقصى المحلية فإن القصف الإسرائيلي في شمال غزة استهدف موقع اللواء وبيسان وعدة مواقع في محيط مدينة زايد شمال القطاع.

وأحدث القصف في شمال غزة دمارا كبيرا في المنازل وعدد من الجامعات والأبراج السكنية بمحيط مدينة الشيخ زايد شمال القطاع بعد استهدافها قبل قليل بعشرات الصواريخ.

وقررت إسرائيل، الأربعاء، تكثيف هجماتها ضد قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أنّ المجلس السياسي والأمني المصغر (الكابينت) ​​وافق على تصعيد هجمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو اقتراح رئيس الأركان في الجيش "أفيف كوخافي".

ومنذ الإثنين، استشهد 65 فلسطينيا، بينهم 16 طفلا و5 سيدات ورجل مسن، وأصيب 365 شخصا بجروح، جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس ومحاولات بسط السيادة الكاملة عليها، بانتقال التوتر إلى قطاع غزة، واندلاع جولة القتال الحالية، التي بدأت مساء الإثنين الماضي.