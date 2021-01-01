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نتنياهو يواصل التحريض على عرب الداخل المحتل ويطلق يد الشرطة

الخميس 13 مايو 2021 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يواصل التحريض على عرب الداخل المحتل ويطلق يد الشرطة



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد منصف ليل الأربعاء - الخميس، إنه أوعز للشرطة للعمل بموجب أنظمة طوارئ خاصة، وأشار إلى أنه منحها صلاحيات واسعة للعمل على "إعادة سيطرة الحكومة على المدن".

وقال نتنياهو في بيان مصوّر إنه "لقد رأينا مثيري شغب عرب يحرقون الكنس ويضرمون النار في السيارات ويهاجمون رجال الشرطة ويلحقون الأذى بالمدنيين المسالمين والأبرياء".

وأضاف أنه "هذا أمر لا يمكننا قبوله، إنها فوضى. لا شيء يبرر ذلك، وسأقول لكم أكثر من ذلك، لا شيء يبرر إعادم العرب ميدانيا، ولا شيء يبرر إعدام اليهود ميدانيا كذلك".

#نتنياهو

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