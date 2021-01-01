مصادر تكشف عن وجود نقاش جدي للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزّة منتصف الليلة

رام الله / سما /

نقلت صحيفة "الحياة الجديدة" عن مراسلها في غزّة، بوجود نقاش جدي من أجل التوصل إلى تهدئة تُوقف العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزّة لليوم الثالث على التوالي.

ونشرت الصحيفة عبر صفحتها في "فيسبوك" فقط: "مراسل "الحياة الجديدة" في غزة، يكشف عن نقاش جدي حالياً للتوصل إلى تهدئة منتصف الليلة بجهود مصرية وأمريكية ودولية قد تنجح في لجم العدوان".

يُذكر أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يشن لليوم الثالث على التوالي عدواناً ضد قطاع غزّة، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 65 مواطناً وإصابة 365 آخرين، عدا عن تدمير عشرات الأبراج والمنازل السكنية.