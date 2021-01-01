قناة عبرية: "الاحتلال يستعد لجولة قتال مدتها أسبوع على الأقل"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم الاربعاء، ان اسرائيل تستعد لجولة قتال مدتها اسبوع على الاقل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت قناة كان الاسرائيلية، إن اسرائيل تستعد لاستمرار القتال الى ما بعد عيد هشفوعوت الذي يتزامن يوم الاحد القادم.

وقد قرر الكابينيت استمرار القتال ومهاجمة أهداف بغارات جوية مهمة بما في ذلك الأنفاق. الهدف المحدد هو جعل حماس تندم على بدء التصعيد وإطلاق النار على القدس في يوم القدس.

ووفقا لمصدر سياسي لمراسلة كان الاسرائيلية جيلي كوهين قال نحن لا نتحدث عن وقف إطلاق النار في هذا الوقت. هذا على الرغم من الضغط السياسي الكبير ، من جميع الوسطاء مثل مصر والأمم المتحدة ، ومن دول أخرى ، مثل الولايات المتحدة. في الوقت نفسه ، تحدث مسؤولون إسرائيليون كبار مع كبار المسؤولين القطريين خلال اليوم الماضي بشأن التصعيد. الرسالة الإسرائيلية هي: حماس أدت إلى تدهور الأوضاع.