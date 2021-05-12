شاهد: كتائب القسام تبث فيديو مصورًا لاستهداف الجيب العسكري الإسرائيلي

غزة/سما/

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء يوم الأربعاء، مقطعًا مصورًا لعملية استهداف الجيب الإسرائيلي شمال القطاع صباح اليوم.

وأعلنت كتائب القسام، صباح اليوم،عن استهدفت جيب عسكري يتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخٍ موجه شمال قطاع غزة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنّ من بين الإصابات إثر استهداف الجيب العسكري، إثنين موت سريري، وآخر وصفت إصابته بالمتوسطة.